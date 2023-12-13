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Güncel
AA 13.12.2023 22:20

Uşak'ta bakkalı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, bakkalın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uşak'ta bakkalı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İlçede bakkal dükkanı işleten Rıdvan S.'nın ölümüne ilişkin polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelinin A.K. olduğu belirlendi.

Motosikletle olay yerinden kaçan A.K'nin, Denizli'ye gittiğini belirleyen ekipler, zanlının saklandığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, Uşak'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Eşme Adliyesi'ne sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

A.K'nin, ifadesinde, maktulün, eşiyle mesajlaşmalarını gördüğünü, konuşmak için iş yerine gittiğinde aralarında kavga çıktığını ve yaşanan arbede sırasında bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'nde önceki gün bakkala alışveriş için gelenler, dükkanı işleten Rıdvan S.'nın yaralı halde yerde yattığını görmüş, bıçaklandığı belirlenen Rıdvan S., kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, failin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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