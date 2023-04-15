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Güncel
AA 15.04.2023 09:58

Bursa'da uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa'da, "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bursa'da uyuşturucudan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 75. Yıl Mahallesi Balaban Caddesi'nde şüphe üzerine U.G. durdurularak üst araması yapıldı.

Aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 4 bin 765 lira ele geçirildi.

Bu kişinin UYAP sorgulamasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.G. tutuklandı.

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