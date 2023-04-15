Karaismailoğlu: Bu yıl sonuna doğru Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı hizmete alacağız

Bayburtlular Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneğince, dernek binasında düzenlenen iftar programına katılan Bakan Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin son 20 yıldır büyüyerek geliştiğini söyledi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatanımız, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



Çok önemli işler yaptıklarını ve yapacaklarını aktaran Karaismailoğlu, Trabzon milletvekili olarak da inşallah bunu daha da üst seviyeye çıkartacaklarını vurguladı. Karaismailoğlu, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, şöyle devam etti:



"6 Şubat'tan bu tarafa yaşamış olduğumuz dünyanın en büyük afetiyle nasıl mücadele ettiğimizi görüyorsunuz. Bir taraftan oradaki vatandaşlarımızın sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışırken diğer bütün bu mega projeleri hızlıca bitirip devam ediyoruz. Oraya da bütçe ayırıyoruz, buraya da bütçe ayırıyoruz"



"Vauk Dağı Tüneli'ni açıp Gümüşhane'yi Bayburt'a bağlayacağız"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da çok önemli projelere imza attıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Bayburt'ta da çok önemli işlerimiz var. Siz de yakından biliyorsunuz. İnşallah bu yıl sonuna doğru Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı hizmete alacağız. Çok yoğun çalışıyoruz. Pistlerimizi bitirmiştik, terminalimiz bitecek. İnşallah önümüzdeki sene Kop Dağı Tüneli'mizi bitireceğiz. Çok önemli iştir. Erzurum'u yarım saate düşüreceğiz"



Karaismailoğlu, Vauk Dağı Tüneli'ni açıp Gümüşhane'yi Bayburt'a bağlayacaklarına dikkati çekerek, "3 Mayıs'ta inşallah Zigana Tüneli'ni açarak yolları, mesafeleri iyice kısaltacağız. Buradan bir şehir içi mesafesindeki seyahat süresiyle Bayburt'a transit bağlanmış olacaksınız inşallah" diye konuştu.



"Avrupa'nın en uzunu, dünyanın da üçüncü en uzun tüneli"



"Yeni Türkiye öyle bir yere geldi ki 1987 yılında Turgut Özal'ın döneminde o zaman da çok başarılı işler yapıldı" ifadesini kullanan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Zigana tüneli ilk o zaman yapılmıştı. Toplam uzunluğu 1700 metreydi. Böyle rakım 1800 metrelerdeydi. O zaman yapıldığı zaman ne büyük rahatlık ve ne büyük şaşalı kutlamalar yapılmıştı. Ama bakın bugüne geldiğimizde 1700 metre tek tüp tünel, şimdi tam 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp kesintisiz bir tünelden bahsediyoruz. Avrupa'nın en uzunu, dünyanın da üçüncü en uzun tüneli inşallah bunu vatanımıza milletimize kazandıracağız"



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar büyük altyapı projelerini tamamladığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Tabii ki Türkiye'nin hedefleri büyük olduğu için büyük hedeflere daha büyük ilave işler de yapmamız gerekiyor. Onları da planladık. İnşallah bir taraftan onları da yapacağız. İnşallah sizlerin de desteğiyle yine vatanımıza, milletimize sarılarak, sımsıkı birbirimizi kucaklayarak, inşallah 14 Mayıs'ta da güçlü bir ses vererek, memleketimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" Bakan Karaismailoğlu'na milletvekili adayı Meryem Sürmen ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da eşlik etti.