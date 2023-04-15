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Güncel
AA 15.04.2023 09:37

Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Semih K.'nın kullandığı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolunda Mustafa E. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Semih K. ile yanında bulunan Beyzanur K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı, motosikletin başkasına ait olduğu tespit edilerek, motosiklet sahibi ve Semih K.'a toplam 18 bin 200 lira para cezası verildi.

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