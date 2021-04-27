Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da uygulama noktasından kaçarken polis aracına çarpan otomobilde uyuşturucu ve silah bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, uygulama noktasını görünce ters yönden kaçmaya çalışan ve polis aracına çarpan otomobildeki aramada uyuşturucu ve silah bulundu.
Avrupa Konseyi Bulvarı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan uygulama noktasını fark eden M.P. (25) kullandığı 34 SG 9466 plakalı otomobille ters yöne dönerek kaçmaya başladı.
11 Eylül Bulvarı'na kavşaktan dönmeye çalışan M.P., bu sırada uygulama noktasına gelen 16 NK 471 plakalı sivil polis aracına çarptı.
Otomobilden inip kaçmaya çalışan M.P. ve yanındaki O.E. (24), çarptıkları polis aracındaki Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Otomobildeki aramada, yaklaşık 50 gram metamfetamin, tabanca ve uyuşturucu kullanmak için kullanılan düzenek ele geçirildi.
Şüpheliler ekiplerce gözaltına alınırken M.P'nin çeşitli suç kayıtlarından aranması olduğu öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 23:33
- 23:22
- 23:23
- 23:04
- 23:30
Sıradaki Haber
Tüfekle vurularak felç kalan kediyi tedavi ettirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz