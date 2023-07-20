Bursa'da tarihi hanlarda restorasyon çalışması başladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak proje etap etap ilerliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle hayata geçirdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tarihi bölgeyi kuşatan 38 bina yıkıldı, etrafı dükkanlarla sarılı 342 yıllık Esiri Mehmet Dede Türbesi ile geçmişi 1549'a kadar uzanan Sağrıcı Sungur Mescidi gün yüzüne çıkarıldı.

Tamamlanan Bakırcılar Meydanı, İpekhan Meydanı, Sağrıcı Sungur Mescidi ve peyzaj düzenlemeleri halkın hizmetine açılıp, otoparkla ilgili imalatlar devam ederken, Büyükşehir Belediyesi daha görünür hale gelen tarihi hanları da özgün kimliğine kavuşturmaya başladı.

Toplam 14 han, bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, bir okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan tarihi bölgedeki Bakırcılar Çarşısı'nda restorasyona başlandı.

Bakırcılar Çarşısı için hazırlanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında tarihi dokuya uymayan beton ilaveler, saçaklar, üst örtüler, klima, tente ve tabelalar kaldırılıp, onaylı projeye göre yeniden düzenleniyor.

Tarihi yapının taş duvarında cephe temizliği yapılırken dükkan cepheleri de projeye göre düzenlenecek ve çatılar kurşun kaplamayla yenilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her projenin değerli ve kıymetli olduğunu ancak Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tüm Bursa'yı heyecanlandırdığını bildirdi.

Böylesine önemli bir projenin başında olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Aktaş, Türkiye ve dünya mimarisi açısından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin önemli bir lokasyon ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mızın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın verdiği desteklerle de proje hızla ilerliyor. Bir taraftan otoparkla ilgili çalıma devam ederken diğer taraftan hanları da tarihi dokuya uygun hale getiriyoruz. Tarihi hanların üzerine sonradan derme çatma ilaveler yapılmış, farklı farklı tente ve tabelalar görüntü kirliğine yol açıyor. Çalışmaları Bakırcılar Çarşısı'ndan başlattık. İnşallah yakın zamanda bölgenin siluetinin tamamen değiştiğini hep birlikte göreceğiz"