Kahramanmaraş'ta polisten düğünlerde silah kullanılmaması uyarısı

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlisi komiser Nazan Koç, amaçlarının ateş açılması sonrası yaşanabilecek olumsuzlukları önlenmek olduğunu belirtti.

"Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında çeşitli bilgilendirme etkinlikleri ve organizasyonları yaptıklarına dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"İnsanların anlık keyfiyeti sonucu başka yaşamlara son verilmesini engellemek ve silah atma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için proje kapsamında afişler belirli noktalarına asıldı. Havaya sıkılan her kurşun aynı hızda yere düşmektedir. Düğün merasimlerine sivil görevlilerce katılım sağlanarak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılıyor. Düğün konvoylarında silah atma olaylarına karşı mahalle muhtarlarımızla bilgilendirme toplantısı yapıldı"

Koç, silahla ateş etme olaylarınla ilgili ihbarları hızlıca değerlendirerek şüphelilerin tespit edilerek adli ve idari işlemleri yaptıklarını sözlerine ekledi.