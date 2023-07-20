Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bayram E. (42) idaresindeki otomobil, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü Bayram E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bayram E. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Caddeden geçerken kazayı gören Karabük Valisi Fuat Gürel, makam aracından inerek inceleme yaptı, polislerden bilgi aldı.
Otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.