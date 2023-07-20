Açık 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 20.07.2023 00:16

2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sonuç sorgulama...

3,5 milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 2023 YKS sonuçları bugün açıklanacak. Peki YKS 2023 sonuçları nasıl sorgulanır? YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç adresinden öğrenilebilecek.

2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sonuç sorgulama...

17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları bugün ilan edilecek.

2023 YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar YKS 2023 sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfasından erişilebilecek.

2023 YKS sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.

YKS 2023 sonuçları için tıklayınız.

Öğrenciler 2023 YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2023 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. 

Sıradaki Haber
Adıyaman'da devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
AB'den Bosna Hersek'in anayasal sistemini tehdit edenlere uyarı
00:41
ABD'den Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi
00:04
YKS sonuçları bugün açıklanacak
00:08
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
00:07
Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu
23:37
Beyaz Saray: Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li askerle ilgili bilgi topluyoruz
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
FOTO FOKUS
Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu
Önlerine çıkan her şeyi yiyen çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ