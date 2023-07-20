2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sonuç sorgulama...

17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları bugün ilan edilecek.
2023 YKS sonuçları nasıl öğrenilir?
Adaylar YKS 2023 sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfasından erişilebilecek.
2023 YKS sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.
YKS 2023 sonuçları için tıklayınız.
Öğrenciler 2023 YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.
2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
2023 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.