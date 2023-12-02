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Güncel
AA 02.12.2023 11:33

Bursa'da restoranın çelik kasasını soyan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Bursa'da bir restoran zinciri şubesinin kasasını soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'da restoranın çelik kasasını soyan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki restorana gelen Yusuf K., çapayla zorladığı camdan içeri girdi.

Yusuf K, kız arkadaşı olduğu belirtilen Yeliz Z'nin dışarıda gözcülük yaptığı sırada yine zorlayarak açtığı çelik kasadan yaklaşık 150 bin lirayı çaldıktan sonra ikili uzaklaştı.

Sabah iş yerine gelen çalışanların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, restoran ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından Yusuf K. ve Yeliz G. bir otelde yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Yeliz G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera kayıtlarında, Yusuf K'nin şubeye girdiği ve ikilinin kasayı soyduktan sonra uzaklaştığı sırada Yeliz G'nin dans ederek oynadığı görülüyor.

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