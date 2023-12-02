Sinop'ta deniz şehitleri için resim sergisi açıldı

Sinop deniz baskınının 170. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, Sinop Tersane mevkisinde bulunan Deniz Şehitleri Çeşmesi önünde açıldı.



Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından çizilen resimler, 1853 yılındaki Rus baskını sırasında yaşanan acılara ışık tuttu. Savaşın acı yüzünü gösteren resimler, vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Sergiyi ziyaret eden tiyatro oyuncusu Sinan Ünal, serginin bilgilendirici yönüne dikkat çekti. Ünal, "Resim sergisi vesilesiyle tam da dün yıl dönümüydü, haberdar olmayan pek çok kişi, neymiş bunlar diye baka baka olayın önemini anlıyordur. Çünkü bu basit bir deniz muharebesi ve basit bir baskın değil, binlerce askerimizin şehit olduğu, yüzlerce gemimizin batırıldığı 600 yıllık Osmanlı tarihinde sadece dört kere yaşanmış ve sonrasında bizi yine bir savaşa götüren, müttefik değişikliğine yol açan Osmanlı’nın ve Türk tarihinin en önemli hadiselerinden birisi. Bu olayı sosyal medya hesaplarımdan paylaştığımda İstanbul’da yaşayan arkadaşlarım hiç bilmediklerini söylüyorlar. Şöyle düşünün, şehir şu anki Gazze’nin durumu gibi tamamen yerle bir olmuş. Gemiler uzaktan kara harekatına bile girişmeden top atışlarıyla şehri yerle bir etmişler, gemileri batırmışlar, günlerce yangınlar devam etmiş. Böyle bir mevzunun bilinmesine katkı sağlıyorsa, o bilinci oluşturuyorsa insanlarda başarılı" dedi.