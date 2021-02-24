Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da park halindeki otomobilin 4 lastiği ve jantarı çalındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Kestel ilçesinde, park halindeki otomobilin 4 lastiği ve jantları çalındı.
Vanimehmet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde park halindeki 16 ZY 0643 plakalı otomobilin lastik ve jantları kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
Otomobilin lastik ve jantların olmadığını gören kişiler, araç sahibini arayarak durumu bildirdi.
Aracını kaldırım taşları üzerinde gören otomobilin sahibi, durumu polise bildirdi.
Otomobil üzerinde inceleme yapan ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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