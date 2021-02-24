Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te lastik deposunda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te bir lastik deposunda hasara neden olan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.
Karabük'te alınan bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'ndaki bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.
Yangın sırasında depodan lastikleri kurtarmak isterken dumandan etkilenen 7 çalışana sağlık personelince ambulansta müdahale edildi.
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