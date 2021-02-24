Karabük'te alınan bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'ndaki bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yangın sırasında depodan lastikleri kurtarmak isterken dumandan etkilenen 7 çalışana sağlık personelince ambulansta müdahale edildi.