Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da Yeşilırmak nehrinde erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
Kale Çevriği mevkisinde gezen vatandaşlar, suda ceset olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin 70'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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