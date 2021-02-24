Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Tunceli'de, çetin geçen kış mevsimi, dağlık ve ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor.

Kentte yüksek kesimlerde kar ve soğuk hava nedeniyle beslenmekte zorluk çeken yaban keçileri de bazı zamanlarda alçak rakımlı yerleşim yerlerine kadar iniyor.

İlçeye bağlı Dedebağ köyünde de bir grup yaban keçisi, yeşile bürünmüş tarlalarda otlarken objektiflere yansıdı.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, köpeklerin havlaması üzerine sarp kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu.