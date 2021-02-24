Arnavutköy'de 3 adrese düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen deterjan, şampuan ve parfüm ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de 3 adreste sahte temizlik malzemeleri üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, dün adreslere düzenlediği baskında, 1 milyon 109 bin 950 boş şampuan şişesi, 140 bin 945 şampuan, 3 bin litre etil alkol, 7 bin 508 dolu parfüm şişesi, boş toz deterjan ambalajı, karton kutu, dezenfektan, çamaşır suyu, halı yıkama şampuanı, şampuan dolum makinesi ve kompresör makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ü "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde üretim yapmak" ve "Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçlarından haklarında işlem yapılmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin ise "görevli memura mukavemet" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.