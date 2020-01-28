Alınan bilgiye göre, Maksem Mahallesi'nde ikamet eden S.P, kendisiyle aynı ismi taşıyan kızı S.P. ile beraber yaşadıkları evi emlakçıya sattı.

Bunu öğrenen kızının sinirlenerek evi yaktığı öne sürüldü. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldıkları alevleri söndürdü.

Polis, evin kullanılmaz hale geldiği yangının ardından olay yerinden kaçan S.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.