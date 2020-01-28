Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu
Haber Giriş:
Ataşehir'de araçla uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, 160 gram uyuşturucu ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir otomobille uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Pendik'te polisten kaçarken durdurulan araçta bulunan Emrah Ö. ve Abdullah U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve aracın dışına atılan poşetlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zanlıların “uyuşturucu madde kullanmak”, "evden hırsızlık”, "kasten yaralama”, gibi suçlardan kaydının olduğu anlaşıldı.
Şüphelilerden Emrah Ö. tutuklanırken, Abdullah U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.