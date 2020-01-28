Manisa Valiliğinden depreme ilişkin yazılı açıklamada, "Saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir." denildi.

Belediye Başkanı Gedüz: "Tehlikeli durum iletilmedi"

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez üssü Akhisar olan 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden bu yana, ilçelerinde çok sayıda artçı sarsıntının hissedildiğini dile getirdi.

Bunların hiçbirinin bugün saat 14.26'da meydana gelen deprem kadar kuvvetli hissedilmediğini aktaran Gedüz, "Ben de dahil bütün arkadaşlarımız arazide dolaşıyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum duymadık. Tehlike bir durum iletilmedi." dedi.

Alifakı Köyü Muhtarı Burhanettin Top ise bazı evlerde küçük çapta hasar oluştuğunu söyledi. İlk etapta edindiği bilgiye göre herhangi bir kayıp olmadığına değinen Top, "Bazı evlerimizde hasar var. Metruk olan binalar bunlar. Önceki depremde hasar gören binalardaki çatlaklar biraz açılmış görülüyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada depremin hissedildiği İzmir kent merkezinde de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.