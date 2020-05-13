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Bursa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sahipsiz köpeklerin kovaladığı E.Y.B. kontrolündeki plakasız motosiklet, Mehmetçik Caddesinde Ali Bal'a çarptı.
Kazada E.Y.B. ile Bal, yaralandı.
Ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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