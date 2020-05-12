TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan vesilesiyle dağıtımına başlanan 1000 gıda ve hijyen paketi ile geçen aydan bu yana toplam 2 bin 500 haneye yaklaşık 30 tonluk gıda ve hijyen malzemesi dağıtıldı.

Buna göre TİKA, Romanya Müslümanları Müftülüğü, Romanya Demokrat Türk Birliği ve Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği iş birliğinde salgın sebebiyle karantina uygulamaları devam eden Babadağ başta olmak üzere Dobruca bölgesinde ramazan vesilesiyle ihtiyaç sahibi 1000 aileye daha gıda ve hijyen paketi ulaştırdı.

Açıklamada, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ile Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf ve TİKA Koordinatörü Yasemin Biçer'in, Türkçe yayın yapan radyo istasyonu Radyo T kanalı ile bölgede yaşayan soydaşlara destek mesajlarını ilettiği de belirtildi.

TİKA salgınla mücadelede Romanya'nın yanında

TİKA, Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana Romanya'da temel gıda ürünleri ile sabun, deterjan, maske gibi hijyen malzemelerinden oluşan paket destekleriyle soydaşların ve Romanya halkının salgınla mücadelesine yardım ediyor.

Bu desteğin yanı sıra TİKA, geçen ay tamamlanan Giurgiu sağlık ocağı modernizasyonu gibi projeleriyle de Romanya'nın sağlık sistemine katkı sunmayı sürdürüyor.

TİKA, ülkede 17 tonluk gıda ve hijyen paketi dağıtarak, 65 yaş üstü aileler başta olmak üzere yoksul veya bu süreçte gelirini kaybeden 1500 haneye salgınla mücadelede destek vermişti.

Ramazan vesilesiyle Başkanlığın her yıl yaptığı gıda yardımlarının bu yıl da devam ettiği vurgulanan açıklamaya göre, Romanya Demokrat Türk Birliği ve Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Başkanları da bu sıkıntılı zamanlarda yapılan yardımları memnuniyetle karşıladı.