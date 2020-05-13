Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı Kavşağı-Kandıra Kavşağı arasındaki Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım istanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Kavşağı-İmar Kavşağı yol ayrımı arasında Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek Kavşağı-Havalimanı Kavşağı 10-11. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 22 Mayıs'a kadar Samsun ve İstanbul istikametleri yan yollar ve katılım kollları trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kavşak kollarından sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından yapılıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Akseki-Manavgat yolunun 0-12, Anamur-Aydıncık yolunun (Aydıncık şehir geçişi) 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üst yapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Hekimhan yolunun 63-65. kilometrelerindeki Tohma Köprüsü çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 65. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.