Bursa'da Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gönüllü öğretmen ve öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde okul çevresindeki mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlılara ve çocuklara sosyal sorumluluk projesiyle yardım eli uzattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında okuldaki 6 alanda eğitim gören öğrenciler, eğitimleri sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimi, salgın sürecinde Vatan ve Millet mahalleleri sakinleri ve aileleriyle paylaştı.

Muhtarlıkların belirlediği ailelere ulaşan, Yiyecek ve Hizmetleri Alanı öğrencileri, hazırladıkları gıda ve yiyecekleri öğünler halinde onlara ulaştırdı, El Sanatları Alanı öğrencileri de bazı ailelere diktikleri nevresim takımı, önlük, masa örtüsü gibi eşyaları hediye etti.

Grafik ve Fotoğraf Alanı öğrencileri yaşlılara bahçe işlerinde yardımcı olurken Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı gönüllüleri de saç, el ve cilt bakımı konusunda destek oldu.

Mahalledeki çocuklara da ulaşan öğrenciler, çevrim içi etkinliklerle kitap okuma etkinlikleri, Kovid-19 bilgilendirme programları düzenledi.

Okul Müdürü Mediha Karasu, gönüllü öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü projeye velilerin de ürünlerin dağıtımı konusunda destek verdiğini belirtti.

Salgın sürecinde öğrencilerinin yaşadıkları bölgedeki insanlarla Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyalleşmesini ve dayanışmasını sağladıklarını aktaran Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimiz bu üretim ve hizmetleriyle hem kazanımlarını tekrar ettiler hem de ailelerle bir araya gelerek sosyalleşme imkanı sağladılar. Aşılama döneminde aile büyüklerimizi ziyaret ettik ve onlarla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Böylece aile büyükleri ile torunlarını uzun zaman sonra bir araya getirmiş olduk."

"Ailelerimizden çok güzel teşekkür mesajları aldık"

El Sanatları 9. sınıf öğrencisi Hilal Kaya, nevresim takımları, mutfak önlüğü gibi ev tekstili ürünlerini dikip hediye paketleri hazırladıklarını ve ihtiyaç sahibi kişilere ulaştıklarını belirterek, projede yer aldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Aynı sınıftan Döndü Düzgün ise çalışmada yer aldığı için gurur duyduğunu, ailesinin de çok sevindiğini, kendisinin de gelecekte mesleki olarak geliştiğinde bu kültürü devam ettirmek istediğini söyledi.

El Sanatları Alanı Şefi Nurseven Çetin de projeyle öğrencilerin el becerilerinin de geliştiğine dikkati çekti.

Öğrencileri nitelikli bireyler olmaları için mesleğe hazırladıklarını aktaran Çetin, "Tasarım yapmaları yönünde öğrencileri teşvik ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. Bu projelerde yer aldıklarında kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Yaptıkları çalışmaların birilerine fayda sağlaması onları gerçekten gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güzellik ve Saç Bakım Alanı Şefi Dilek Yurtoğlu ise yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan kişilerle buluştuklarını, onların saç kesimi ve tırnak bakımı gibi kişisel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Saç boyama, el masajı ve vücut bakımı gibi işlemleri de yaptıklarını kaydeden Yurtoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ailelerimizden çok güzel teşekkür mesajları ve dualarını aldık. Çünkü bu pandemi döneminde yaşlılar dışarıya çıkamadı. Biz de bu hizmeti vermekten dolayı gurur duyduk. Öğrencilerimiz yaşlı insanlara nasıl davranılması, onlara nasıl destek olmaları gerektiğini görmüş oldular."