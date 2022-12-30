Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da lokantadaki kavgada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'ndeki bir lokantada borç meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan Uğur K, Cemal D. ve Berkay A, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa
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