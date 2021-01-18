Kentte 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Nilüfer ilçesinde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı kırsal Atlas Mahallesi'nde Salih Bilgiç'e ait 20 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı biriken kar kütlesine dayanamayıp yıkıldı.

Çatının altında kalan hayvanlardan 4'ü telef oldu, diğerleri çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Aynı ilçedeki kırsal Korubaşı Mahallesi'nde de bir ahırın çatısının çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.