Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kar etkili oldu
Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli karla kaplandı. İlçenin yüksek kesimlerindeki Koçu, Göktepe ve Karaoğlanlar kırsal mahallelerindeki yoğun yağış nedeniyle yolların açık tutulması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürüttü.
Bursa kent merkezinde iki gündür zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olan yağmur, öğleye doğru yerini kara bıraktı.
Şehrin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen kar, binaların çatıları ve araçların üzerinde örtü oluşturdu. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor. Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli de karla kaplandı. İlçenin yüksek kesimlerindeki Koçu, Göktepe ve Karaoğlanlar kırsal mahallelerindeki yoğun yağış nedeniyle yolların açık tutulması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürüttü.
Etiketler: Bursa
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