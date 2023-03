Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Akıncı Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Keleş, 2013'te evlendiği Fatma Keleş ile Ayşe, Zeynep ve Kadir isimli 3 çocukları oldu.



Küçüklüğünde ağabeylerinin maça götürmesiyle şu an Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Mardin1969spor'a sevgisi başlayan Keleş, kırmızı- lacivertli takıma aradan yıllar geçmesine rağmen gönülden bağlı. Takımın sahasında oynadığı maçları izlemek için saatler öncesinde evinden çıkarak tribündeki yerini alarak, takımını yalnız bırakmayan Keleş, 21 Kasım Şehir Stadı'nda da takımın antrenmanlarını takip ediyor.



"Futbol tutkunu biri"



Keleş'in ağabeyi Lokman Keleş, kentte herkesin çok sevdiği kardeşinin adeta takıma aşkla bağlandığını söyledi. Evlerinin şehre 20 kilometre uzaklıkta olduğunu, buna rağmen hiçbir maçı ve idmanı kaçırmadığını anlatan Keleş, "Kardeşim fanatik taraftardır. Futbol tutkunu biri. 20 yıldır takımını yalnız bırakmıyor" dedi.



"Fahri başkanımız"



Kulübün As Başkanı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas da Keleş'i aileden biri olarak gördüklerini, Mardin1969spor'la bütünleştiğini, kulübün bir parçası haline geldiğini kaydetti. "Keleş, kulübe bizlerden önce gelir, idmanları takip eder. Fahri başkanımız olmuş" ifadelerini kullanan Nas, Keleş'i herkesin çok sevdiğini aktardı.



"Ona çok değer veriyoruz"



Takım kaptanı Rıdvan Sönmez de Keleş’in önemli desteğini gördüklerini aktararak, desteğini görmekten mutlu olduklarını anlattı. Sönmez, "Her idmanımızda her maçımızda her zaman yanımızda oluyor. Ona çok önem ve değer veriyoruz. Bizim için çok önemli biri" diye konuştu.



Taraftarlardan Vehap Erdoğan, Keleş'in tribünlerde 20 yılı aşkın süredir takımın yanında olduğunu bildirdi.