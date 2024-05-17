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Dünya
AA 17.05.2024 06:57

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine hava saldırısı düzenledi.

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Cauni Okuluna düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne ise gece geç saatlerde 9 kişinin naaşı getirildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

Güneydeki Refah kentinde El-Avde Kavşağı yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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