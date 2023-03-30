Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Parfüm çantasında uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
[arşiv haber]
Edirne'de parfüm çantasına gizledikleri metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde denetimleri esnasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, parfüm çantasına gizlenmiş 133,5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler Ş.Y. ve M.U'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu
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