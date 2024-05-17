Sancaktepe'de çarpışan iki otomobil yandı

Şile Otoyolu Paşaköy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil ters yöne girerek, ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada takside yolcu oldukları öğrenilen yaralı 2 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralıların çıkarılmasının ardından her iki araç da yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu taksi ve otomobil yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumları iyi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde yanan araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.