Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Samet Çobanoğlu (19) idaresindeki 10 AAP 232 plakalı motosiklet, Bursa Caddesi Küçük Sanayi Kavşağı'nda, Ali Y'nin (50) kullandığı 16 EGH 20 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Çobanoğlu'nun cesedi, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, motosikletin kavşakta dönüş sırasında savrularak kamyona çarptığı görülüyor.
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