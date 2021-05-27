Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 71 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Aksu ilçesinde 71 şişe kaçak içki ele geçirildi, 5 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca, Topallı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı.
Otomobilde çeşitli markalarda sahte bandrollü 71 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak İçki Kaçakçılık
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