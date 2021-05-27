Sakarya'nın Serdivan ilçesinde alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi'nde bir sitede duran otomobilin motor kısmına 3 yavru kedi girdi.

Site sakinlerince iki kedi motordan çıkarılırken, üçüncü kedi far bölümünde sıkıştı.

Kedi, Sakarya itfaiyesi ekiplerince de çıkarılamayınca otomobil servise götürüldü.

Çalışma sırasında sıkıştığı yerden çıkan yavru kedi, bu kez de serviste park halindeki başka bir otomobilin tekerlek kısmına girdi.

Servis çalışanları ve itfaiye tarafından çıkarılan kedi, anne ve diğer yavruların yanına götürüldü.