Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Düzce’nin Yığılca ilçesinde şarampole devrilen tarım aracındaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Ailesiyle fındık bahçesine çalışmak için giden Vasfi A.'nın kullandığı 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı, Çukurören köyü Resuller Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü ile 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredekilerin de yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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