Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da hırsızlık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 8 kişi yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan baz istasyonundaki hırsızlığın ardından çalışma başlattı.
Şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon düzenleyen polis, M.Y, C.A, M.İ.A, E.A, U.T, Ü.Ş, H.A. ve A.Z’yi gözaltına aldı.
Zanlıların, farklı tarihlerde Bursa'da 7, Yalova'da da 5 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi.
Etiketler: Hırsızlık
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