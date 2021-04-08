Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta nesli tükenmekte olan toy kuşu sürüsü görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta nesli tükenmekte olan toy kuşu görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKPM) Şube Müdürlüğü ekipleri, arazi denetimi sırasında toy kuşu sürüsü ile karşılaştı.
Ekipler, nesli tükenmekte olan 7 toy kuşunu kamera ile kaydetti. Görüntüler, Yozgat DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Görüntüde, bir arada olan toy kuşları bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.
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