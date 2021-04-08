Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kuvvetli rüzgarda 4 metrelik dalgalar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.
Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede kuvvetli rüzgar ve yağmurun etkisini 2 gün sürdürmesi bekleniyor.
Sıradaki Haber
Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı Trabzon'a getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz