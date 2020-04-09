Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bursa'da fazla yolcu taşıyan servis şoförüne ceza
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayarak fazla yolcu taşıyan sürücüye 3 bin 150 liralık ceza kesildi.
Bursa- Ankara yolunda trafik ekipleri, durdurdukları servis minibüsünde sosyal mesafe kuralına uymayarak, fazla yolcu taşıyan sürücüye, 3 bin 150 liralık ceza uyguladı.
İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, Bursa- Ankara yolu üzerindeki İnegöl’ün girişinde uygulama yaparken, servis minibüsünü durdurdu.
Araçta yapılan kontrol sonucu koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcu sayısının yarısının taşınmasıyla ilgili genelgeye uyulmadığı tespit edildi.
Servisteki 4 yolcu fazla olduğu için sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen sürücü Muhammed A.'ya, 3 bin 150 liralık idari para cezası uygulandı. Servis aracından indirilen 4 yolcu ise başka araçla evlerine bırakıldı.
Son Haberler
- 19:28
- 19:27
- 19:07
- 19:08
- 18:27
Sıradaki Haber
Bayburt'ta vatandaşlara 2 bin maske dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz