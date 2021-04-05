Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da Covid-19 tedbirlerine uymayan 26 kişiye para cezası uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 26 kişiye toplam 82 bin 680 lira para cezası kesildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi'ndeki lokalde Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın yaptı.
Polis, iskambil oynadığı belirlenen 25 kişi ile lokal işletmecisi hakkında 82 bin 680 lira para cezası tutanağı düzenledi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 13:34
- 13:19
- 13:16
- 13:05
- 13:04
Sıradaki Haber
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz