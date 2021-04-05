Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından Samsun, İstanbul, İzmir ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, araştırma görevlisi, avukat, kapatılan polis akademisinin öğrencisi, ihraç edilen polis memurunun da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ
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