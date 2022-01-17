Bursa Caddesinde, Okan T, Umut C.Y. ve İdris T. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Umut C.Y. Okan T'yi bacağından bıçakla yaraladı. Ardından da kurusıkı tabancasıyla havaya 5-6 el ateş etti.

Silah seslerini duyan, Okan T'nin yakını olduğu öğrenilen Yılmaz D. ise kendi silahıyla karşısındakilere ateş etti.

Olayda bacağına mermi isabet eden İdris T. yaralandı. Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan Yılmaz D'nin, karşı tarafın elindeki silahın gerçek olduğunu zannederek kendilerini savunma amaçlı ateş ettiğini söylediği öğrenildi.