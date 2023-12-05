Açık 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.12.2023 22:05

Bursa'da bir kişi deprem sırasında dışarı koşarken çayını bırakmadı

Bursa'da meydana gelen depremde dışarı koşarken çayını bırakmayan kişinin görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'da bir kişi deprem sırasında dışarı koşarken çayını bırakmadı

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde deprem meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde de etkili oldu.

Elektrikli el aletleri servisi hizmeti veren Arnavut asıllı Bledjan Shtufi, depreme Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ziyaret için gittiği arkadaşının dükkanında yakalandı. Depremi hissedince çayını alarak dışarı koşan Shtufi'nin görüntüleri sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Shtufi, dükkanda sohbet ederken bazı sesler duyduğunu ve depremi fark ettiğini anlattı.

"Çayı sevdiğimiz için çayı da unutmadık"

Kısa süreli bir korku yaşadığını dile getiren Shtufi, "Panik haliyle çayımızı alıp çıktık. İşte çayı sevdiğimiz için çayı da unutmadık, çayı aldık dışarı çıktık." diye konuştu.

Dükkandaki arkadaşının sakin olması için verdiği telkinleri duymadığını aktaran Shtufi, "O anda hiç verilen komutlara bakmadık, hemen dışarı çıktık can havliyle. Burada çok kesici, delici alet olduğundan dolayı bastık gittik." dedi.

Shtufi, iş yerine ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından telefonunun susmadığını belirterek, "Bütün eş, dost, akrabalar, telefonlar susmadı. Güzel bir anı olarak kalacak bizim için de. Depremin ardından bir nebze insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Olayın gerçekleştiği sırada sakinliğini koruyan, hırdavatçı dükkanının sahibinin kardeşi Ömer Özcivan ise sandalyenin sallanmasıyla deprem olduğunu anladığını dile getirdi.

Depremin kısa sürdüğünü bu yüzden dışarı çıkmadığını ve arkadaşına sakin olmasını söylediğini belirten Özyuva, "Sağa sola bakındım, ondan sonra arkadaşa baktım, ben kesildiğini anladım da arkadaş ayakta olduğu için depremin bittiğini anlayamadı. Çayını aldı, dışarı çıktı. Deprem kısa sürdüğü için korkutmadı beni açıkçası." dedi.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:27
Türk kahvesi, Roma'da tanıtıldı
22:24
Uzaydaki 7. yılını tamamlayan GÖKTÜRK-1 dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı
22:22
Bodrum açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı
22:25
Netanyahu ile İsrailli esir yakınları arasında tartışma
22:20
Bakan Özhaseki: İstanbul'da kentsel dönüşümü hızla başlatacağız
21:00
Datça'da denizde hortum oluştu
Bilecikli kadınlar Trabzon hurmasını katma değere dönüştürerek satıyor
Bilecikli kadınlar Trabzon hurmasını katma değere dönüştürerek satıyor
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ