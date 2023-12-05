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Güncel
İHA 05.12.2023 21:28

Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı

Karadeniz'de etkili olan poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.

Şiddetli poyraz nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı

Karadeniz'de yaklaşık 3 haftadır etkili olan fırtına ve olumsuz hava şartları Bartın açıklarında etkisini sürdürüyor.

Bartın'da daha önceden balıkçı tekne ve gemilerinin kullandığı Tarlaağzı limanında yaşanan tahribatlar nedeniyle, açıkta kalan bazı balıkçılar Amasra Limanı’na sığındı. Amasra Limanı'na demirleyen onlarca balıkçı teknesi, limandaki gümrüklü sahaya ve diğer iskelelere halat yardımıyla bağlanırken, bazıları ise limanın sahil güvenlik ve gümrüklü saha bölgelerine yakın yerlerde demir attı.

Açıklardaki fırtına ve dalgaların şiddetini azalana kadar limanda demirleyeceği öğrenilirken, saatte hızı 50-60 kilometreyi beklenen fırtınanın Salı günü öğle saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. 

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