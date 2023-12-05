Bitlis'te tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

AFAD'tan yapılan bilgilendirmeye göre, Adilcevaz-Patnos kara yolunda Hanifi Y.'ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle durdu.
Hanifi Y.'ın, emniyet şeridine çektiği otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırın çarpması sonucu tarlaya düştü.
İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Vahide Y. hayatını kaybetti, sürücü Hanifi Y. yaralandı.
AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.