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Güncel
AA 05.12.2023 21:18

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 69 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işleyen ve sosyal medyada çeşitli ürünlerin satışı vaadiyle "oltalama" yöntemiyle 30 ildeki 69 kişiyi toplam 1 milyon 200 bin lira dolandıran 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Diyarbakır, Mersin ve Ankara'da düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi adreslerinde yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6 cep telefonu, 5 sim kart, 2 kredi kartı ve 4 ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi. Bu şüpheli hakkında da tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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