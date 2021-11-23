Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bağ evindeki tartışmada silahla vurulan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, tartışma sırasında silahla bacağından vurulan kişi yaralandı.
Bursa'da, Berat Ö, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mert G'yi (19) konuşmak için Akçağlayan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan bağ evine çağırdı.
Burada ikili arasında çıkan tartışma sırasında Berat Ö, Mert G'yi iki bacağından tabancayla vurdu.
Berat Ö, çağırdığı taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Mert G. ise 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mert G'yi ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Şüpheliyi yakalamak için polisin başlattığı çalışma sürüyor.
Etiketler: Bursa
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