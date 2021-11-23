Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15-21 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 kişiden 1'i ilgili ildeki birime teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen 11 kişiden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.