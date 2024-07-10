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Güncel
AA 10.07.2024 11:05

Bursa'da 36. "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 36. "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nın açılışı gerçekleştirildi.

Bursa'da 36. "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki ilk gösteriye, Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Açılış gecesinde, çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları, yöresel danslarıyla sanatseverleri coşturdu.

Bursalı sanatseverler, dans topluluklarının gösterisine zaman zaman alkışlarıyla tempo tuttu. Gösteri sonunda dansçıların performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Yarışma 12 Temmuz'a kadar gösterilerle sürecek

Yarışma boyunca 23 ülkeden gelen 720 dansçı, yöresel dans figürleri ve kostümleriyle görsel bir şölen yaşatacak. 12 Temmuz'daki final öncesinde her akşam Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek gösterilerin yanı sıra ekipler 17 ilçede 6 gün boyunca Bursalılarla buluşacak.

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