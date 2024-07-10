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Güncel
AA 10.07.2024 10:56

Bursa Teknik Üniversitesi'nin geliştirdiği radar yangınları erken tespit edebilecek

Bursa Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yerli imkanlarla geliştirilen radar, orman yangınlarının erken tespitini sağlayarak zaman kaybetmeden müdahale edilerek büyümesini önlemede kullanılabilecek.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin geliştirdiği radar yangınları erken tespit edebilecek

Bursa Teknik Üniversitesi'nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Özkan'ın yürütücüsü olduğu projeyle üniversite-sanayi iş birliği kapsamında geliştirildi. Bu yeni teknolojinin seri üretimi Canvoate Group tarafından yapıldı.

Yapay zeka, derin öğrenme ve gelişmiş görüntü analizi kullanarak orman yangınlarının erken tespitini sağlayan sistem, ilk müdahale süresini kısaltarak yangınların büyümesini önleyebilecek. Yerli imkanlarla geliştirilen DeepWatcher Termal Radarı, ormanları gözetleme görevini üstlenecek.

Geliştirilen sistem, hem kızılötesi ışınlar hem de gündüz kamerasıyla orman yangınlarının çıkış anında tespit edilmesini sağlayacak.

Ekiplere vaktinde haber gidecek

Yangın tespiti gerçekleştirdiği anda alarm üreterek, yangının konum bilgisini söndürme ekiplerine iletilebilme özelliğine sahip sistem sayesinde ekipler doğru konuma zaman kaybetmeden yönlendirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Haydar Özkan, orman yangınları sonucunda birçok canlının ve yeşil alanın zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Geliştirdiğimiz termal radar, orman yangınlarını kontrol altına almayı kolaylaştıracak. Bu sayede habitatın göreceği zarar ile can ve mal kayıpları da en aza indirgenebilecektir. Bursa Teknik Üniversitesinin Canvoate Group ile işbirliği neticesinde iki yıla yakın bir sürede geliştirdiğimiz radar sayesinde, orman yangınlarına daha erken ve etkili müdahale edilebilecek. İlk müdahale zamanının kısalmasının doğal sonucu olarak yangınla mücadelenin etkinliği artacak ve yangının kontrol altına alınma süresi de kısalacak. Termal radarının yaygın kullanımı ile artık ormanlarımız daha güvende olacak."

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Bursa Orman Orman Yangını Yangın Yerli Üretim
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