Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyreden Şükrü Mert S. (34) idaresindeki motosiklet ile Serkan Ç'nin (34) kullandığı motosiklet Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücüler, yaralandı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Bursa Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.