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Güncel
AA 19.05.2024 17:49

Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyreden Şükrü Mert S. (34) idaresindeki motosiklet ile Serkan Ç'nin (34) kullandığı motosiklet Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çarpıştı.

Bursa'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

2 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan sürücüler, yaralandı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Bursa Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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